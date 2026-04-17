نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني محمود نبويان: بصمود شعبنا وضغوطنا كافة أجبرنا أميركا و”إسرائيل” على التراجع الأول ومن ثم التراجع الثاني بفرض وقف لإطلاق النار تجاه حزب الله ولبنان