القناة 15 العبرية: جهاز (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية يحققان في حادثة أمنية جديدة وخطيرة تتمثل في الاشتباه بتجسس جنديين من القوات الجوية لصالح ايران بحسب ما أفاد رئيس رئيس قسم التحقيقات الجنائية