كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار بحذر شريطة أن يكون شاملا لكل المناطق اللبنانية بما فيها المنطفة الحدودية وأن يكون متضمنا إيقافا للأعمال العدائية وتقييدا لحرية الحركة للعدو وأن يكون مقدمة للإنسحاب الإسرائيلي