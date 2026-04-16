الجيش اللبناني: على المواطنين الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة وتوخّي الحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات العدوان الإسرائيلي وإبلاغ أقرب مركز عسكري عنها