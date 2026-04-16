المقاومة الإسلامية: مجاهدونا أسقطوا طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع “هرمز 450 – زیك” مقابل بلدة عدلون جنوب لبنان بصاروخ أرض جوّ وشوهدت تسقط في البحر