الأربعاء   
   16 07 2025   
   20 محرم 1447   
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    إن بي سي عن البنتاغون: إنهاء مهمة 2000 عنصر من الحرس الوطني كان ترامب أمر بنشرهم في لوس أنجليس الشهر الماضي