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   20 محرم 1447   
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    نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين: تسريح نحو 1350 موظفا في الخارجية الأمريكية