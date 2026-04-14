المقاومة الإسلامية: استهدفنا مربض مدفعيّة العدوّ في الزاعورة، مقرّ قيادية كتيبة المدفعيّة في أودم، وثكنة الفوران في الجولان السوري المحتلّ بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة