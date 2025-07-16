الثلاثاء   
   16 07 2025   
   19 محرم 1447   
   بيروت 01:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصدر بمستشفى العودة: شهيدان و16 مصابا في استهداف مسيرة اسرائيلية خيمة نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع