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   19 محرم 1447   
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    أكسيوس: وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفقوا على تحديد نهاية آب / أغسطس لإبرام اتفاق نووي مع إيران