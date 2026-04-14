اذاعة جيش العدو: اصابة 10 جنود في مواجهة حزب الله بمنطقة الحدود 3 جروحهم خطرة

قالت اذاعة جيش العدو ان “10 جنود من الكتيبة 101 التابعة للمظليين اصيبوا خلال الليل في قتال مباشر (وجهاً لوجه) مع “مسلحي حزب الله” في جنوب لبنان”.

واضافت “وقع الاشتباك داخل منطقة بلدة بنت جبيل، التي تُعد حالياً مركز القتال الرئيسي والأساسي للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. قوة المظليين اشتبكت مع المسلحين من مسافة قريبة، واندلع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين”.

وتابعت ان “الجنود العشرة الذين أُصيبوا – ثلاثة منهم بجروح خطيرة – تم نقلهم إلى المستشفى. بعضهم نُقل بشكل عاجل بواسطة مروحية، والبقية بواسطة مركبات”.