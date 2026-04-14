مراسل المنار : حصيلة الساعة الاخيرة من الغارات الاسرائيلية المعادية هي كالتالي : استهداف سيارة في المصيلح وارتقاء شهيدين – 3 غارات على الخردلي وعربصاليم وانصارية التي أدت الى اصابة 6 أشخاص بجروح – غارة على بلدة البيسارية قضاء صيدا