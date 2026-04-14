CNN عن مسؤول بالخارجية الأمريكية : وزير الخارجية ماركو روبيو سيشارك في المحادثات المباشرة بين “إسرائيل” والسلطة اللبنانية الثلاثاء س 11 بتوقيت واشنطن أي س18:00 بتوقيت بيروت