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   19 محرم 1447   
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    القوات المسلحةاليمنية : طائرتان مسيرتان ضربتا هدفا عسكريا مهما للعدو في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش