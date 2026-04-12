حرس الثورة الاسلامية في إيران: خلافا للمزاعم الكاذبة لبعض المسؤولين المعادين فإن مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة دقيقة وهو مفتوح لعبور السفن المدنية دون أي ضرر وفقا للوائح ذات الصلة