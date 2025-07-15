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النائب الموسوي: لبنان طبق كل ما عليه من اتفاق وقف إطلاق النار ولم ينفذ “الإسرائيلي” بندًا واحدًا ولم تحرك اللجان الضامنة ساكنًا لوقف العدوان