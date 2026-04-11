مقر خاتم الأنبياء(ص) : ننفي ادعاء قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن دخول السفن الأمريكية العسكرية او التجارية إلى منطقة مضيق هرم وايران هي من يتحكم بتنقل اي سفينة