    حركة حماس تأمل ان تتوصل المفاوضات الايرانية الاميركية لنتائج تعزز الاستقرار

      اعربت حركة حماس عن ترحيبها بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وانطلاق المفاوضات اليوم في باكستان حول إنهاء الحرب والعدوان الأمريكي–الصهيوني بشكل كامل وشامل.

      وقالت: لقد أراد الكيان الصهيوني، عبر هذا العدوان، تغيير الخارطة السياسية والجغرافية للمنطقة لضمان بقائه وتحقيق هيمنته المطلقة فيها، غير أن صمود وثبات الجمهورية الإسلامية، شعبًا وقيادةً، حالا دون تحقيق الأهداف الصهيونية–الأمريكية، في تكريسٍ لمسلسل انهيار المشروع الصهيوني.

      واعلنت إننا نتطلع إلى أن تنجح الجهود التي تبذلها باكستان، راعية هذه المفاوضات، ومن معها من دول الوساطة، في خلق أملٍ بمخرجات إيجابية، بما يعزز الاستقرار ، ويسعى إلى لمّ الشمل بين الدول العربية والإسلامية، وإجهاض الأهداف الصهيونية الخبيثة الساعية إلى خلق فتنة بين مكونات الأمة، في ظل سلوكٍ متكررٍ من قبل الاحتلال يقوم على عدم الالتزام بالاتفاقات ومحاولة إفشالها وإجهاضها، كما يتجلى اليوم في تعامله مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر المماطلة والتنصل من الالتزامات.

