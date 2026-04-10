قاليباف: لم يتم تنفيذ اثنين من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين حتى الآن: وقف إطلاق النار في لبنان وإطلاق الأصول المحجوبة الخاصة بإيران قبل بدء المفاوضات، يجب تحقيق هذين الأمرين قبل بدء المفاوضات