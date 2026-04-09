الخارجية الإيرانية : الوزير عراقجي أعرب لنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز عن تقديره لمواقف حكومة إسبانيا وشعبها في معارضة العدوان الأميركي الإسرائيلي ضد إيران