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   19 محرم 1447   
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    وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا أسقطت الليلة الماضية 55 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة