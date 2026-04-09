    الجيش اللبناني ينعى أربعة شهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء

    تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بتاريخ 8 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ وفقًا لما يلي:

    • الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين في مدينة صيدا.
    • الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة شمسطار- بعلبك.
    • المجند الشهيد علي حسن قاسم في بلدة شمسطار – بعلبك.
    • التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.

    وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

    • الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين:
    • من مواليد 17 /8 /1993 الكفور – النبطية.
    • حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
    • الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
      يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة 12.00 كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.
    • الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي:
    • من مواليد 15 /5 /1996 شمسطار- بعلبك.
    • حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
    • الوضع العائلي: عازب.
      تحدد مراسم التشييع لاحقًا.
    • المجند الشهيد علي حسن قاسم:
    • من مواليد 20 /4 /2006 مزرعة الضليل – بعلبك.
    • حائز على تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
    • الوضع العائلي: عازب.
      نُقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ۱۰.۳۰ من أمام مستشفى العبدالله – رياق إلى بلدة مزرعة الضليل – بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
    • التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين:
    • من مواليد 29 /7 /2003 الكواخ – الهرمل.
    • الوضع العائلي: عازب.
      أقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ١٠.٠٠ في جبانة الشربين الفوقا – الهرمل.

    المصدر: موقع الجيش اللبناني