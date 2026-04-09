الجيش اللبناني ينعى أربعة شهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بتاريخ 8 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ وفقًا لما يلي:

الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين في مدينة صيدا.

الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة شمسطار- بعلبك.

المجند الشهيد علي حسن قاسم في بلدة شمسطار – بعلبك.

التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين:

من مواليد 17 /8 /1993 الكفور – النبطية.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي:

من مواليد 15 /5 /1996 شمسطار- بعلبك.

حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب.

المجند الشهيد علي حسن قاسم:

من مواليد 20 /4 /2006 مزرعة الضليل – بعلبك.

حائز على تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

الوضع العائلي: عازب.

التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين:

من مواليد 29 /7 /2003 الكواخ – الهرمل.

الوضع العائلي: عازب.

أقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ١٠.٠٠ في جبانة الشربين الفوقا – الهرمل.

المصدر: موقع الجيش اللبناني