مقر القيادة المركزية لخاتم الأنبياء (ص): أربعون يوماً من المقاومة والحضور الواعي للناس في الساحة جعل الأعداء يرضخون لشروطنا

أعلن مقر القيادة المركزية لخاتم الأنبياء (ص) أن “أربعين يوماً من الصمود والمقاومة والحضور الواعي للناس في الساحة، والقتال المتواصل لأبناء الأمة الشجعان، في وجه العدوان الصهيو أمريكي الصريح وغير القانوني على إيران، جعلهم في النهاية يرضخون لشروط إيران الإسلامية المقترحة ويستسلمون”.

تابع البيان أنه “بمبادرة من القوات المسلحة القوية في إيران، انتقلت السيطرة على الحرب من يد العدو الجبان، ولم يبق للأعداء أي إنجاز سوى الخسائر الفادحة، والقتلى العسكريين الكثر، والأضرار البنيوية الواسعة”.

وقال المقر “أثبتت الإرادة المتينة للقوات المسلحة، النابعة من الثقة والإيمان الراسخ بالذات الإلهية المباركة، وبدعم من شعب البلاد الفريد والشريف والمؤمن، أن الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة لجنود الشيطان لا تجدي نفعاً أمامها، وأن هذه الإمكانيات والمعدات المتطورة حينما تكون في أيدي المقاتلين المسلمين والمؤمنين، فإنها تُنتج الفعالية والفخر والنصر”.

وفي الوقت نفسه أعلن البيان أن “عدم الثقة في الأعداء الأمريكيين والصهاينة، نحن نراقب كل تحركاتهم في المنطقة، وفي حال ارتكابهم خطأً جديداً، سنتعامل معهم بشكل أكثر تدميراً وإماتةً من ذي قبل”.

هذا ولفت إلى أنه “بمبادرة منا، ندير مضيق هرمز ونتحكم فيه بذكاء”، متابعاً “لسنا ولن نشكل تهديداً لدول المنطقة، ونوصي الحكومات والشعوب المسلمة بأن تثق بإيران الإسلامية، وأن تسعى وتتعاون لإخراج الجيش الأمريكي، المصدر الرئيس لانعدام الأمن في المنطقة والعالم”.

كما أكد أن “أمريكا شريكة في أي عدوان وتعدي وانتهاك من قبل الكيان الصهيوني على إيران الإسلامية ومصالحها، وسنتعامل معها بحزم”، مطالباً “الشعب الواعي والمقاوم الحاضر في الساحة، أن يحافظ كما في السابق على تواجده في الميادين والشوارع في الليالي القادمة، وأن يُيئس أعداء إيران القوية والأمة المجاهدة من أي فتنة”.

المصدر: موقع المنار