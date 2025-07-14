الإثنين   
   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
   بيروت 21:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية وجرافة عسكرية من نوع (D9) بتفجير عبوات (ثاقب – الخرقية) بمنطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس