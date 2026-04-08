الحرس الثوري الإسلامي في ايران: إننا نوجه تحذيرا حاسما لأمريكا الناكثة للعهود وشريكها الصهيوني الجلاد إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فورا فسنقوم بأداء واجبنا ونوجه للمعتدين الأشرار في المنطقة ردا مزلزلا يملأ قلوبهم ندامة