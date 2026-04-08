حماس: نؤكد تضامننا مع الأشقاء في لبنان وندعو أمتنا العربية والإسلامية إلى الوحدة والتكاتف ومجابهة الاحتلال بكل الوسائل حتى زواله وحماية منطقتنا من المشروع الصهيوني الاستعماري الغاشم