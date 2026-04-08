حماس: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي والغارات الوحشية التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي الفاشي على مناطق عدة في بيروت وعموم لبنان والتي طالت أحياء سكنية مكتظة ومرافق مدنية وأسفرت عن المئات من الضحايا بين شهيد وجريح