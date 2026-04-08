إعلام العدو: ايران خرجت منتصرة

علّقت وسائل إعلام العدو اليوم الأربعاء، في انعكاس واضح لعمق الأزمة التي يعيشها الصهاينة إزاء عدم تحقيق أي من أهداف العدوان على ايران وقدرة الأخيرة على فرض شروطها، بالقول “نجح الإيرانيون في دفع “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق تضمن بنود استسلام من الجانبين “الإسرائيلي” والأمريكي وليس من جانب إيران”.

وأضافت “أدى تخلي الولايات المتحدة و”إسرائيل” عن كل بند من بنود الحرب إلى خلق واقع إقليمي جديد”، لافتة إلى أن “دراسة أهداف الحرب ومبادئها القتالية في ضوء نتائجها تشير إلى أن النظام الإيراني هو من خرج منتصرًا”.

