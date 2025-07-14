الإثنين   
   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
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    وسائل إعلام “إسرائيلية”: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 3 بعد إصابة دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة