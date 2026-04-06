الحرس الثوري الايراني مباركاً شهادة العميد سيد مجيد خادمي: قام على مدى نصف قرن بصون الثورة والوطن في المجالات الاستخباراتية والأمنية

توجهت العلاقات العامة في الحرس الثوري الايراني إلى الشعب الايراني في بيان “عقب استشهاد رئيس منظمة استخبارات الحرس العميد سيد مجيد خادمي”، بالقول “العميد الحارس سيد مجيد خادمي الرئيس المقتدر والمثقف لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، نال وبعد جريمة إرهابية قام بها العدو الأمريكي الصهيوني في “الحرب المفروضة الثالثة، فجر اليوم، شرف الشهادة العظيم”.

وتابع البيان “لقد قام القائد الجليل، على مدى نحو نصف قرن بصون الثورة والوطن بصدق وشجاعة، في المجالات الاستخباراتية والأمنية، وله أدوار عظيمة وخالدة وخاصة في مجال التعليم، يمكنها لسنوات طويلة أن تكون هادية لمجتمع الاستخبارات في البلاد، خاصة في مواجهة الأعداء الأجانب على المستويات الاستراتيجية ومخططاتهم الخبيثة والشيطانية للتسلل وإحداث الاضطراب في أمن وطمأنينة إيران العزيزة”.

هذا وبارك البيان “هذه الشهادة المشرفة بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ونائبه بالحق، قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة آية الله سيد مجتبى خامنئي (دام ظله العالي)، وإلى الأسرة الكريمة، ومجتمع الاستخبارات في البلاد، وخاصة رفاق دربه في الحرس الثوري الإسلامي؛ ونسأل الله تعالى للشهيد علو الدرجات برفقة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولذويه وسائر زملائه ورفاقه الثبات في خيمة الولاية ومواصلة طريق قائد شهداء الأمة وسائر شهداء إيران الإسلامية وجبهة المقاومة”.

كما أشار البيان إلى أنه “سيتم لاحقًا الإعلان عن مراسم تشييع ودفن الجثمان الطاهر”.

