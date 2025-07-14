الإثنين   
   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
   بيروت 10:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أوضح خلال اجتماع الكابينت أمس أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل مع إمكانية استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار