الإثنين   
   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
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    دوي انفجارات متواصل في جباليا جراء تفجير روبوتات مفخخة ونسف منازل ينفّذه “جيش” الاحتلال