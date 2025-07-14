الأحد   
   14 07 2025   
   17 محرم 1447   
   بيروت 02:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام عراقية: أنباء اولية عن اسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل شمالي العراق