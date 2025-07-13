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الجيش اللبناني: وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات المتن الأعلى وأوقفت 8 مواطنين وشخصين غير لبنانيَّين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر