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   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: عامٌ على رحيل شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف الذي قاد مع إخوانه طوفان الأقصى موجّهين للعدو الصهيوني أقسى ضربةٍ في تاريخه