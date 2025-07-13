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الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: عامٌ على رحيل شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف الذي قاد مع إخوانه طوفان الأقصى موجّهين للعدو الصهيوني أقسى ضربةٍ في تاريخه