الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
   بيروت 18:46
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    مكتب إعلام الأسرى: 73 شهيداً منذ بدء العدوان وارتفاع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة إلى 310 فيما مصير العديد من أسرى غزة لا يزال مجهولاً