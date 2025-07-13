الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
   بيروت 17:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة مزروعة مسبقاً في محيط مدرسة المهاجرين وآلية أخرى في منطقة قيزان النجار جنوب خانيونس