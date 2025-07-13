الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
   بيروت 17:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب الموسوي: ما فات براك – أو لعلّه يجهله – هو ‏حقيقة لبنان أنّه ‏بلد لا يرضخ للتهديد ولا يساوم على سيادته بل هو بلد المقاومة والعزة والصمود