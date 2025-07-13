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   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    النائب الموسوي: تصريحات براك تنمّ عن نوايا خطيرة وتكشف بوضوح عن معالم المشروع الأميركي – ‏الصهيوني ‏المرسوم للمنطقة عموماً ولبنان خصوصاً