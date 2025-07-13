الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    النائب الموسوي: كل مرة نسمع فيها كلاماً أو تصريحاً غريباً يتناقض مع أبسط قواعد المنطق ‏وأسس ‏السياسة والدبلوماسية ويتعارض مع الواقع وحقائق التاريخ ندرك تماماً أنه صادر عن الإدارة ‏الأميركية