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النائب الموسوي: كل مرة نسمع فيها كلاماً أو تصريحاً غريباً يتناقض مع أبسط قواعد المنطق ‏وأسس ‏السياسة والدبلوماسية ويتعارض مع الواقع وحقائق التاريخ ندرك تماماً أنه صادر عن الإدارة ‏الأميركية