الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب ابراهيم الموسوي: لا تُفاجئنا الإدارة الأميركية بتصريحات مسؤوليها وموفديها إلى لبنان أو إلى ‏أيّ ‏مكان في العالم تمتدّ إليه أصابعها ومخططاتها الشريرة