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فون دير لايين: ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من آب/اغسطس وفي الوقت نفسه سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا”