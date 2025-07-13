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   17 محرم 1447   
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    رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي