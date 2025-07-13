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ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال: الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي