الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    10 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة العربيد بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع