الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    شركة “وينوارد إيه آي” للاستخبارات البحرية: السفن ذات الصلة بـ”موانئ إسرائيلية” معرضة بشكل متزايد للهجمات