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   13 07 2025   
   16 محرم 1447   
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    استشهاد طفل متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في استهداف العدو الإسرائيلي خيمة عائلته في المواصي غرب خانيونس