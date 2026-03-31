المقاومة الإسلامية حول مواجهات محور عيناتا البطولية: خاض المجاهدون ثلاثة اشتباكات متوالية مع قوّات العدوّ داخل بلدة عيناتا في منطقتَي غدماثا والسدر استهدفوا خلالها دبّابة ميركافا بصاروخ موجّه