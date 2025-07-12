السبت   
   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
   بيروت 13:31
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    المرصد السوري لحقوق الإنسان: الحادثة وقعت قبل أيام قليلة إلا أن التهديدات التي تلقوها لاحقًا دفعتهم للمغادرة مجددًا باتجاه أحياء أكثر أمانًا داخل المدينة