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   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
   بيروت 13:31
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    المرصد السوري لحقوق الإنسان: بعد عودة عدد من العائلات من أهالي قرية الأشرفية ذات الغالبية الشيعية إلى منازلهم التي كانوا قد غادروها تزامنًا مع بداية الأحداث وسقوط النظام السابق بدأت مظاهر التضييق ضدهم من قبل بعض العناصر التابعة لحكومة دمشق